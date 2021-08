Votre question sexo – «Est-il encore possible d’avoir des papillons dans le ventre en voyant mon mari?» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

«Ayant vécu durant cinquante ans une sexualité visant à satisfaire mon mari et sans y prendre vraiment du plaisir moi-même, je me demande s’il est encore possible d’avoir des papillons dans le ventre juste en le voyant comme lorsque j’étais toute jeune… et d’avoir envie de faire l’amour aussi pour moi.» – Josée, 70 ans

Réponse:

Votre question me touche et inspire plusieurs réflexions. Vous avez su, toutes ces années, nourrir votre couple, pour qu’un demi-siècle plus tard, vous ressentiez l’envie de vivre cette nouvelle étape de votre sexualité avec ce même homme. Magnifique!