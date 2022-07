Mort et technologies innovantes – Est-ce une bonne idée de ressusciter la voix des défunts? Amazon propose une assistance qui imite la voix des proches décédés. En Suisse, les spécialistes et les personnes concernées sont loin d’être convaincus. Namya Bourban

Alexa fonctionne grâce à une intelligence artificielle. Il s’agit d’interagir par la voix avec cet outil qui est une assistance dans la maison dite intelligente. Getty Images/iStockphoto

Les années passent et ressemblent de plus en plus à des épisodes de «Black Mirror», cette série qui exagère les traits «malsains» de notre société. La semaine dernière, un épisode s’est encore plus ancré dans la réalité: celui où une jeune femme s’accroche à une poupée géante qui ressemble et qui s’exprime de la même manière que son fiancé décédé.