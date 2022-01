Mobilité urbaine – Est-ce que la voiture a sa place dans les villes? Pour l’ancien patron des CFF, les centres-villes doivent être réservés aux transports publics et à la mobilité douce. Réaction de l’ATE Vaud et du président de Sion. Sonia Imseng

Le besoin de diminuer la présence des voitures en ville est de plus en plus mis en avant dans les stratégies de mobilité des villes en Suisse (photo d’illustration). KEYSTONE

L’ancien patron des CFF Benedikt Weibel affirme dans le «Tages-Anzeiger» lundi que les voitures n’ont pas leur place dans la ville du futur, et qu’il faut réserver ces espaces aux piétons, vélos/vélos électriques et transports publics. Un constat que l’on retrouve de plus en plus dans les stratégies de mobilité des villes en Suisse.