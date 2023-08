Greta Thunberg sur les réseaux sociaux – «Est-ce que ça vous arrive de penser à la crise climatique?» Greta Thunberg surfe sur la vague du film «Barbie» pour tourner en ridicule le déni face à la dégradation de l’environnement. Namya Bourban

Greta Thunberg utilise l’enthousiasme autour du film «Barbie» pour sensibiliser à la cause climatique. CAPTURE D’ÉCRAN/VIDÉO POSTÉE SUR INSTAGRAM

La célèbre militante écologiste Greta Thunberg se glisse dans la peau plastifiée de Barbie pour parler du climat. L’engouement autour de la sortie du film consacré à la poupée iconique ne faiblit pas. Les réseaux sociaux sont en effet inondés de rose et la chanson «Barbie World» ne cesse de résonner. Il n’en fallait pas plus pour que la jeune Suédoise rattache cette tendance à sa cause.