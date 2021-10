La question verte – Est-ce plus écolo d’envoyer 1000 mails ou de visionner une vidéo? Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Virginie Lenk

Dessin de Louiza

Est-ce que, lorsque j’envoie un mail à ma cheffe, je pollue? Lorsque je sauve mes photos de vacances dans le cloud? Lorsque je binge-watche devant Netflix ou lorsque mes enfants dézinguent des zombies en ligne? La pollution numérique, on en parle peu et souvent mal. Ce qui nous fait un peu douter de notre comportement écoresponsable alors que nous passons en Suisse dix à douze heures par jour devant nos écrans!