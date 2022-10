Lettre du jour – Est-ce commercialement correct? Courrier des lecteurs

Des voitures Telsa en construction dans une usine Telsa en Allemagne. KEYSTONE

Genève, 9 octobre

Tout le monde connaît la voiture électrique standing d’Elon Musk depuis qu’il a eu sa mégalomane idée – il n’est pas à une mégalomanie près – de la faire graviter dans l’espace avec son lanceur SpaceX. Ne voyons pas que du mal à cette communication extraterrestre des fois qu’un martien, surpris par ce drôle d’engin dans son environnement, ait la bonne idée de descendre de sa soucoupe et de se mettre au volant pour effectuer un test!

C’est bien d’un test dont il est question à travers ces quelques lignes mais d’un test plus prosaïquement terrestre avec la Tesla en question. Le seul et unique lieu de vente de cette marque, implanté depuis peu dans Confédération Centre rénové, n’est guère pratique pour faciliter les essais.

Qu’à cela ne tienne, pour pallier cette déficience, les managers de la marque ont eu la fausse bonne idée, depuis peu, d’utiliser une vitrine à ciel ouvert dans un parking proche d’un centre commercial.

C’est à 8 h le matin ou à 19 h le soir à l’heure du «dépeuplement» du parking que les trois, cinq ou sept Tesla immatriculées prennent tout leur relief. Elles sont là, attrayantes et prêtes à l’emploi, sur les routes de la Rive gauche. Cologny et Vandœuvres, avec leur fort potentiel de clientèle, sont à deux pas. Sans doute que la direction du parking a conclu un accord d’usage à long terme sûrement avantageux pour que ces modèles puissent seoir de la sorte face à une rue très fréquentée qui, de plus, a l’avantage de se trouver à l’arrêt des bus 1, 9 et 34.

L’astuce est bonne et sans doute viable. Mais est-elle commercialement correcte et légale? Si oui, d’autres marques prestigieuses pourraient suivre le même exemple pour décentraliser et valoriser la présentation de leurs modèles dernier cri. Est-ce vraiment souhaitable à l’heure de la décarbonisation de la planète? Quand bien même électrique, Tesla est concernée en premier chef, car de l’avis d’experts, c’est la plus polluante des voitures électriques, excessivement chargée en lithium et grande émettrice de particules fines. Non, le tout électrique n’est pas une fin en soi et il n’est pas de bon ton de l’afficher outrageusement de la sorte sur un espace visuellement public quand bien même soit-il une exploitation privée.

Léon Meynet

