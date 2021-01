Mesures liées au Covid-19 – Essentiel ou pas? Surprises dans les rayons des supermarchés L’interdiction de vendre des articles classés «non essentiels» dans les commerces restés ouverts provoque un certain nombre de situations cocasses à défaut d’être bien comprises. Sylvain Muller

En ces temps de morosité ambiante, le Conseil fédéral a inventé «à l’insu de son plein gré» un divertissement amusant: repérer dans les rayons des grandes surfaces les incohérences liées au classement des articles en «essentiels» ou «non essentiels». Une petite balade dans trois d’entre eux en début de semaine réserve son lot de surprises.

On commence au magasin Landi à Assens avec des gants de jardinage et une brouette en vente libre, mais des gants de skis et une brouette pour enfants retirés de la vente. Explication: les deux premiers font partie des articles de jardinage, autorisés, tandis que le second est un vêtement et la dernière un jouet.