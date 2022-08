Flambée des prix – Essence, pâtes et taxe rose vont peser sur les porte-monnaie suisses Avec une inflation à 3,4% sur une année, la Suisse accuse le coup des perturbations mondiales des deux dernières années. Les femmes sont toujours plus pénalisées. Joel Espi

Les consommateurs sont aujourd’hui encore plus attentifs aux prix des aliments dans les étals des supermarchés. Ils ont augmenté de 3,4% en moyenne depuis l’année dernière. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

On en parle, on se déchire politiquement à leur sujet: «l’inflation», le «pouvoir d’achat». Et les derniers chiffres donnent raison aux oiseaux de mauvais augure. Oui, la guerre en Ukraine ou le Covid ont fait grimper les prix, de 3,4% en moyenne depuis l’année dernière. Mais il ne s’agit que d’une moyenne.