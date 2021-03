Hockey sur glace – Essayé pas pu pour des Aigles qui patinent dans le kirsch Ge/Servette a beaucoup tenté en vain à Zoug. L’équipe ne sait plus marquer ni gagner et a encore perdu deux joueurs. Grégoire Surdez

Tyler Moy (à g.) et Daniel Winnik qui tentent de stopper Bachofner, repartiront bredouille de Zoug. keystone-sda.ch

Difficile de reprocher quoi que ce soit aux Aigles. Sur la glace d’un leader à qui tout sourit, les Genevois ont fait avec leurs moyens actuels. Ils ont mis du rythme, de la pression sur la défense exsangue zougoise. Ils ont mis des pucks sur le but très bien gardé par Leonardo Genoni. Ils ont mis tout ça, les hommes de Pat Emond. Mais ils ont aussi laissé transparaître certaines failles qui semblent s’ouvrir presque irrémédiablement. À mesure que les play-off se rapprochent, Ge/Servette s’éloigne de sa ligne de conduite.

C’est presque imperceptible, mais ce groupe qui semblait si soudé et ne manquait pas de liant dans son jeu, ce groupe à qui tout ou presque souriait, s’enfonce lentement mais sûrement dans une crise sportive que pas grand monde n’avait vue venir. Et voilà que la pelote se défait au pire moment de la saison. Et à vrai dire, peu d’excuses méritent d’être entendues.