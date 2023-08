Il faudra s’habituer au défilé des nations qui vont réussir à poser un engin sur la Lune. Ce mercredi, c’était le tour des Indiens, qui sont entrés dans le club très fermé des puissances spatiales. Mais si cette journée peut encore être qualifiée d’historique, il faut imaginer que ces alunissages vont se banaliser, puisqu’il y a 150 missions de prévues vers cet astre d’ici à 2030.

La leçon de l’Inde, qui alunit quelques jours après le crash d’une mission russe beaucoup plus ambitieuse, c’est d’avoir parié sur une technologie plus simple, meilleur marché et plus fiable. L’inconvénient de ce choix «petit budget», c’est que la mission Chandrayaan-3 ne sera opérationnelle qu’une dizaine de jours. C’est peu pour un vol à 66 millions de francs, mais l’important était ailleurs. Il s’agissait de poser un jalon en Lune inconnue.

La deuxième leçon de Chandrayaan-3, c’est de montrer que la conquête spatiale n’est plus réservée aux seules superpuissances. Aujourd’hui, l’Inde s’invite dans la course, mais on verra bientôt la Japon, Israël, la Corée du Sud et d’autres prendre le même chemin, en attendant l’Europe.

La troisième leçon est plus symbolique. Durant son vol d’approche, Chandrayaan-3 a pris des photos des vestiges d’Apollo XI et XII sur la Lune. Ces clichés démolissent une théorie du complot très populaire, celle qui imaginait que les images de ces missions ont été tournées en studio.

Cette fois, c’est clair. Des humains sont allés sur la Lune, et ils vont y retourner de plus en plus souvent. Ces vols annoncent l’«humanité multiplanétaire» dont parle Elon Musk. Dans un avenir proche, les Terriens visiteront la galaxie. La leçon du jour, la dernière, c’est que certains feront le voyage en classe business, mais qu’il sera aussi possible d’y aller en charter.

