Fleurons industriels genevois (4/5) – Eskenazi, 106 ans et pas une ride Fondée en 1916 par un Turc, la PME carougeoise, reine de la découpe au millimètre, a pris le virage de la robotisation sans y perdre son âme. Eric Budry

Surnommé «Ezinator», le robot aux côtés de Livio Elia, le directeur d’Eskenazi, soulage les employés des tâches les plus rébarbatives. MAGALI GIRARDIN

Dans ses locaux de la rue Joseph-Girard, à Carouge, l’entreprise Eskenazi produit des outils de coupe pour l’horlogerie, le secteur médical, la machine-outil, voire l’aéronautique. Attention! On parle ici de micromécanique de précision, pas de la mèche à béton qui vous permet de percer le mur pour accrocher le tableau de grand-maman. Quand un diamètre de coupe est évoqué, il mesure entre 0,05 et 15 millimètres. Dans ce secteur de niche, Eskenazi, sa quarantaine de collaborateurs et son directeur, Livio Elia, excellent. Et depuis longtemps.