Canton de Saint-Gall – Escroquerie aux assurances sociales: trio familial condamné Une femme de 54 ans, son frère et leur mère ont, pendant une dizaine d’années, perçu indûment des centaines de milliers de francs. La principale accusée écope de 6 ans et neuf mois de prison.

Mardi, le Tribunal de district du Rheintal (SG) a reconnu les trois accusés coupables d’escroquerie par métier. KEYSTONE

La justice st-galloise condamne une femme de 54 ans, son frère de 50 ans et leur mère de 75 ans pour avoir escroqué les assurances sociales par métier. La principale accusée écope d’une peine de 6 ans et neuf mois de prison, son frère de quatre ans et demi, ferme tous les deux, et leur mère d’un an et cinq mois avec sursis.

Durant une dizaine d’années, le trio a perçu indûment des centaines de milliers de francs. Les autorités ont découvert leur fraude en 2017. Mardi, le Tribunal de district du Rheintal (SG) a reconnu les trois accusés coupables d’escroquerie par métier. Ils reversaient les sommes d’argent perçues frauduleusement dans un pot commun et s’entraidaient dans leurs escroqueries.

La Cour a largement suivi le réquisitoire du Ministère public. En revanche, elle a rejeté les demandes d’acquittement de la défense, qui estimait irrégulières les observations des détectives privés et de la police, contestant donc aussi les documents qui en ont résulté. Les avocats ont réfuté tout reproche de simulation.

Femme d’affaires rapidement remise

Femme d’affaires domiciliée dans la vallée du Rhin, la quinquagénaire a trompé délibérément l’assurance invalidité (AI) et la prévoyance professionnelle (LPP) entre 2009 et 2017 par de fausses déclarations. Elle a touché des rentes indues en prétextant un «coup du lapin» lors d’un accident de voiture. Plusieurs médecins ont cru à son mensonge et lui ont délivré un certificat d’incapacité de travail de 70%, selon l’acte d’accusation.

En réalité, l’accusée a récupéré ses facultés peu après son accident. Elle a repris son travail aussitôt au sein de l’entreprise familiale et pour une autre société en tant que comptable. Elle s’est aussi remise rapidement au golf et a effectué plusieurs voyages en avion.

La prévenue doit rembourser 490’000 francs à l’Etat. Le tribunal l’a aussi reconnue coupable de gestion déloyale multiple, de blanchiment d'argent par métier et de faillites frauduleuses.

Frère actif sur des chantiers

Son frère a perçu des rentes et des prestations d’assurance injustifiées durant 12 ans en inventant des problèmes de santé. Sa soeur a soutenu sa démarche en confirmant aux médecins ses fausses déclarations.

Pendant ce temps, le prévenu a continué à travailler et a entrepris des travaux de transformation dans plusieurs immeubles. Il est aussi condamné pour avoir obtenu frauduleusement une attestation et pour complicité d’escroquerie par métier. Il doit rembourser 690’000 francs à l'Etat.

Mère veuve et coach existentiel

Quant à la mère des deux principaux accusés, elle a touché indûment 125’000 francs de prestations complémentaires et de réductions de prime maladie ainsi qu’en remboursement de coûts pour personnes malades et handicapées. En réalité, cette veuve touchait un revenu considérable à travers ses activités de coaching existentiel. Outre sa peine pénale, elle écope de 3000 francs d’amende. Elle doit 39'000 francs à l'Etat.

ats/nxp