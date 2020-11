Tribunal correctionnel de Nyon – Escroquerie à Paléo: les accusés acceptent leur peine Les cinq auteurs d’un trafic de faux abonnements qui a plombé les caisses du festival nyonnais en 2016 et 2017 ont comparu mercredi au Tribunal de Nyon. Christophe Boillat

Vente des billets de Paléo à la boutique du festival à l’Asse. 24 heures – Archives

L’instruction aura duré vingt minutes. Mercredi, cinq vingtenaires ont comparu, dans le cadre d’une procédure simplifiée, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Nyon, présidé par Erica Riva Annaheim. Ils étaient poursuivis pour vol, escroquerie et faux dans les titres (l’un d’entre eux était aussi poursuivi pour diverses autres accusations, dont détention de stupéfiants et armes, violence ou injures).

Leur faute? Avoir monté un trafic de faux abonnements lors des éditions 2016 et 2017 du Paléo Festival de Nyon. L’affaire avait été habilement menée et permis au groupe, dont certains membres étaient bénévoles, d’arrondir grassement ses fins de mois; à hauteur d’un préjudice de plus de 160’000 francs, établi par l’organisation de la grand-messe musicale nyonnaise. La combine ne fut en revanche pas assez huilée pour ne pas se faire prendre. Contrôles et autres perquisitions ont permis de mettre l’escroquerie au jour.