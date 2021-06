L’après-Covid – Escape games: la lumière au bout du tunnel? Fermés durant plusieurs mois, les espaces de jeu romands ont rouvert au public fin avril. Mais leurs propriétaires croulent sous les dettes. Laure Wagner

Doryan-Emmanuel Rappaz, fondateur du Lasered d’Étoy. François Wavre/lundi13

Un petit groupe de personnes rassemblées dans un lieu clos pour s’en évader, résoudre une énigme ou accomplir une mission… Voilà le principe de l’escape game, ce jeu de rôle grandeur nature inventé par le Japonais Toshimitsu Takagi en 2005. Le concept s’exporte en Europe en 2013 et rencontre, depuis, un franc succès. En quelques années, les entreprises et les espaces de jeu se sont multipliés sur tout le continent. Le Groupement des escape games suisse (GEGS) ne recensait pas moins de 90 enseignes actives et 300 salles ouvertes en Suisse romande avant l’arrivée du Covid-19, en mars 2020.