Festival itinérant – Escales en terres genevoises Après plusieurs dates dans les cantons de Vaud et Fribourg, le festival SLOW fait étape à Genève. Clara Rigoli

Béatrice Graf et Grégoire Quartier partent à la rencontre d’agriculteurs, artisans et producteurs dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg. DR

Un premier passage est prévu à Meyrin le 23 août, avec une journée principalement orientée sur le thème de l’alimentation. En collaboration avec le magasin meyrinois La Fève, les festivaliers exploreront le concept de supermarché participatif. Des ateliers autour de la cuisine solaire et d’un projet dans l’écoquartier des Vergers seront organisés. Comme à l’accoutumée, le festival compte bien promouvoir le concept de «slow food», un mouvement visant à consommer local et écolo. Le repas aura lieu à l’Auberge des Vergers, la réservation par téléphone (022 777 70 45) est fortement conseillée. Ce beau programme se terminera en musique avec un concert d’Ester Poly & Soils jusqu’à 17 h.

Il faudra attendre le 30 août pour assister à une nouvelle date de ce festival itinérant dans le canton de Genève. Elle aura lieu à Peissy, au Domaine de la Devinière, et débutera par une présentation de l’endroit. S’ensuivra une discussion autour de la question «Quelle politique économique pour garantir une agriculture durable?» Une table ronde avec Willy Cretegny et Philippe Roch laissera place au débat, avant un repas placé sous le signe de la convivialité. Au menu: raclette et vins du domaine. L’aventure genevoise de SLOW s’achèvera par des concerts de Florence Chitacumbi-Béatrice Graf Duo et Soils. Les organisateurs précisent que la manifestation aura lieu par tous les temps. Des masques et du gel hydroalcoolique seront disponibles sur place.