Défense de la nature – Ervan Rutishauser est nommé président de Pro Natura Genève Le comité de la section genevoise a confirmé à l’unanimité le docteur en biologie de 44 ans à la présidence de l’association. Ce dernier occupe la fonction depuis le 7 juillet 2023. DKL

C’est notamment en observant les oiseaux du marais de Sionnet qu’Ervan Rutishauser a forgé sa passion pour la nature. LUCIEN FORTUNATI

Ce passionné de nature natif de Genève en 1979 avait rejoint en 2014 le comité de Pro Natura Genève et assuré la vice-présidence de 2015 à 2016. Ervan Rutishauser vient d’être nommé à la présidence de l’association, après avoir mené des recherches postdoctorales à l’étranger pendant plusieurs années.

Sur le communiqué diffusé par Pro Natura Genève, celui qui occupe déjà la fonction depuis un mois se réjouit de relever cet ambitieux défi à la tête d’une organisation présente sur le canton depuis nonante-cinq ans. «J’ai à cœur de contribuer au développement de la section et à la préservation de milieux sensibles à Genève, déclare-t-il. Alors qu’une espèce sur trois est menacée en Suisse, les outils et les actions politiques en faveur de la biodiversité s’affaiblissent de jour en jour. Je vois un besoin de renforcement de nos actions et prises de position dans le débat public.»

Parcours consacré à la nature

Né à Genève en 1979, Ervan Rutishauser a grandi dans la campagne genevoise, près de deux réserves naturelles, à savoir Les Creuses (Marais de Sionnet) et les Prés-de-Villette. Il s’est intéressé très tôt aux batraciens qu’il a eu le loisir d’étudier dans l’étang du jardin familial, ainsi qu’aux oiseaux présents au Marais de Sionnet. Il a poursuivi ses études de biologie à l’Université de Neuchâtel. C’est à Bornéo qu’il a fait son master en vivant sept mois au milieu de la forêt. Il est rentré à Genève en 2003 pour effectuer son service civil chez Pro Natura. Pendant quelques mois, il réalise une cartographie phytosociologique des réserves naturelles. S’ensuit la rédaction d’une thèse de doctorat sur la dynamique des forêts de Guyane.

Entre 2012 et 2018, Ervan a travaillé en tant que chercheur en Indonésie, au Brésil et au Panama, revenant régulièrement à Genève, où il s’établit définitivement en 2018. Il réintègre le comité de Pro Natura Genève et est engagé peu après par la Fondation InfoFlora, d’abord en tant que collaborateur scientifique et à présent comme codirecteur. Ervan Rutishauser est père de deux enfants.

