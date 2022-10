Aucune défense ne lui résiste – Erlind Haaland, la force est en lui À seulement 22 ans, le Norvégien s’impose déjà comme un phénomène qui explose tous les records. Comment en est-il arrivé là aussi vite? Nicolas Jacquier

Erling Haaland n’en finit pas de mystifier les défenses. Dans le derby contre United voici une semaine, le buteur de City a réussi son troisième triplé de la saison en Premier League. KEYSTONE

Ils sont bien sûr toujours là, les Messi, Ronaldo, Benzema et autre Lewandowski, accompagnant nos vies et rythmant celles de leurs fans respectifs depuis plus d’une décennie. Mais les représentants de la vieille garde ne sont plus seuls au monde. En passe d’être détrôné, les voici confrontés à la génération montante.