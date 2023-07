Série d’été, les figures du sport genevois – Erika Mesmer, une vie complètement tchouk L’ancienne internationale est présidente des Geneva Dragons et anime la Maison du tchoukball, un sport créé à Genève «pour la paix», qu’elle ne cesse de promouvoir. Pascal Bornand

Erika Mesmer, une présidente passionnée jusqu’au bout des doigts. BASTIEN GALLAY

On imagine la scène, le dialogue badin entre deux étudiantes en HEC sur le campus de l’Université de Lausanne. «Et si tu essayais le tchoukball, je t’assure, c’est chouette», interroge l’une d’elles. «Pourquoi pas», répond sa copine, une nageuse tentée par l’insolite. C’est ainsi, comme elle le raconte, qu’Erika Mesmer est tombée dans la marmite, sans plus jamais en ressortir.

Oui, une plongée irrésistible, une immersion fondatrice. «J’ai du mal aujourd’hui à concevoir ma vie sans tchoukball. C’est un sport très accessible, bienveillant, porté par de belles valeurs éducatives et humaines, où l’individu n’est rien sans le collectif. J’y ai tout de suite trouvé ma place», confie la Vaudoise, toujours sous le charme.

«C’est sûr, notre discipline est encore méconnue du grand public. Mais on fait tout pour la promouvoir, lui assurer une meilleure visibilité.» Erika Mesmer, président du Tchoukball Club Genève

Bientôt trente ans ont passé depuis ses premiers gestes initiatiques, un ballon que l’on projette sur un mini-trampoline incliné ou que l’on attrape avant qu’il ne touche le sol. Vous avez dit bizarre? Non, bonnard! Pour elle, un vrai coup de foudre qu’aucun préjugé n’a pu endiguer.

«C’est sûr, notre discipline est encore méconnue du grand public, regrette-t-elle. Mais on fait tout pour la promouvoir, lui assurer une meilleure visibilité. Ceux qui la découvrent, notamment lors des Geneva Indoors (ndlr: passés en vingt ans de 500 à 2500 participants), ne la tournent plus en ridicule. En 2019, elle a obtenu la reconnaissance officielle de Swiss Olympic et près de quatre-vingts pays l’ont déjà adoptée à travers le monde.»

Inspiré tout à la fois du handball, de la pelote basque et du volleyball, le «tchouk», comme l’appellent familièrement ses adeptes, est devenu pour Erika Mesmer un véritable art de vivre. Elle l’enseigne aux plus jeunes et aux seniors, elle est arbitre internationale, présidente du club des Geneva Dragons (ndlr: l’un des meilleurs de Suisse et le plus grand au monde avec ses 450 membres) et administratrice de la Maison du Tchouk à Châtelaine aux côtés de Daniel Buschbeck, le président de l’association cantonale, un autre «fou de tchouk».

Une plaque pour le docteur

Une activité prenante, professionnelle depuis quelques années, qui ne lui laisse que peu de temps pour le crochet, sa seconde passion. «Il me rapporte bien moins que mon ancien métier de gestionnaire de fortune, mais il me donne énormément», se plaît-elle à dire.

Pour Erilka Mesmer, il ne fait pas de doute que le tchoukball gagne à être reconnu à sa juste valeur. GENEVA DRAGONS

Pour commencer, il lui a d’abord offert un titre de vice-championne du monde avec l’équipe de Suisse féminine. C’était en 2004, à Taïwan, dans la Mecque du tchoukball. «Non, corrige vivement l’ancienne internationale. La capitale mondiale, c’est Genève.» Elle n’en démord pas, parle de berceau, d’héritage, d’appellation d’origine contrôlée. Il est vrai que son sport fétiche est né au pied du Jet d’eau, fruit des travaux du Dr Hermann Brandt, un pionnier de la médecine sportive, créateur également du contrôle médico-sportif et du sport handicap.

«Quand je fais la visite guidée de notre ville aux participants des Geneva Indoors, je ne manque pas de m’arrêter devant le numéro 5 du Rond-Point de Plainpalais. C’est là que le Dr Brandt avait son cabinet, c’est là que j’espère un jour faire poser une plaque commémorative en son honneur», indique-t-elle.

«Oui, c’est peut-être une belle utopie, mais en prônant la mixité et l’intergénérationnalité et l’inclusion, il est dans l’air du temps.» Erika Mesmer

«Le tchoukball, un nouveau sport… pas comme les autres», titrait «La Tribune de Genève» en juin 1968. Cinq ans plus tard, Michel Favre, un disciple du médecin genevois, édictait sa charte, celle d’«un jeu pour la paix». La même année, Erika Mesmer voyait le jour à Guayaquil, fille d’une mère Suédoise et d’un père Suisse alémanique, directeur chez Nestlé. Une coïncidence, un clin d’œil de l’histoire. «C’était le temps de la guerre froide, indique-t-elle. Depuis sa création, notre sport milite en faveur d’un monde meilleur, plus sain, sans violence comme est sa pratique. Oui, c’est peut-être une belle utopie, mais en prônant la mixité, l’intergénérationnalité et l’inclusion, il est dans l’air du temps.»

Depuis ses 20 ans, la Genevoise d’adoption se voue au tchouk sans relâche. Elle ne lui a fait qu’une infidélité, le temps d’un tour du monde, serment honoré à l’occasion de son deuxième licenciement économique! Une année de liberté, un retour aux sources, de Hanoï à Guayaquil, en passant par… Taïwan et les World Games, sifflet d’arbitre à la bouche. Quand une passion vous tient, elle ne vous lâche plus.

