Présidentielle en France – Éric Zemmour continue de progresser et inquiète la droite Mirage médiatique ou réalité? Donné à 13%, au coude à coude avec Xavier Bertrand et pas loin de Marine Le Pen, Éric Zemmour sème la panique à droite. Alain Rebetez, Paris

Éric Zemmour n’est pas encore officiellement candidat, mais sa cote ne cesse de progresser depuis le lancement de son livre («La France n’a pas dit son dernier mot») qu’il présente dans toute la France dans des réunions publiques qui attirent les foules. keystone-sda.ch

Quand donc cessera-t-il de progresser? C’est la question du moment et qui commence très sérieusement à inquiéter la droite française depuis la publication, mardi, du dernier sondage Harris Interactive sur la présidentielle. Éric Zemmour y est crédité de 13% des intentions de vote, au coude-à-coude avec le potentiel candidat des Républicains Xavier Bertrand (14%), et juste derrière la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen (16%). Dans ce sondage, Emmanuel Macron reste très confortablement en tête avec 23% des intentions de vote au premier tour, mais Éric Zemmour commence à apparaître comme un possible candidat à la qualification au deuxième tour.