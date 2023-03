Département de l’instruction publique – Eric Tamone dirigera dès août le sensible Office médico-pédagogique Le Conseil d’État a trouvé la personne qui prendra les rênes de cet office marqué par le scandale de Mancy. Rachad Armanios

Eric Tamone succédera à Jacques Hertzschuch, directeur général par intérim. LUCIEN FORTUNATI

Le Conseil d’État a désigné Eric Tamone pour le poste de directeur général de l’Office médico-pédagogique (OMP). Il en prendra les commandes le 1er août.

Ce fonctionnaire dirige le collège de Sismondi depuis deux ans et a commencé sa carrière comme enseignant au Cycle d’orientation au début des années 90. Il a été durant huit ans directeur du Cycle du Renard. Au début 2011, il a rejoint la direction générale du Cycle d’orientation. Il y a été directeur du service de la scolarité et chargé en cette qualité de la conduite des situations d’adolescents les plus délicates.

Il succédera à Jacques Hertzschuch, directeur général par intérim. Eric Tamone devra poursuivre la réorganisation de l’office lancée par M. Hertzschuch, un office marqué par le scandale des révélations de maltraitance au foyer de Mancy, renommé Collonge-Bellerive.

Plusieurs questions se posent. La désignation de M. Tamone s’est faite relativement rapidement. Un assessment a-t-il été réalisé pour s’assurer que l’homme est taillé pour ce poste particulièrement sensible? N’aurait-il pas fallu attendre la prochaine législature pour permettre au successeur ou à la successeure d’Anne Emery-Torracinta de peser dans la nomination de ce poste clé? Qu’en est-il de Sandra Capeder, directrice générale mise sur la touche en particulier pour, selon son employeur, avoir minimisé les faits à Mancy et tardé à les faire remonter?

Développement suit.

