Une affaire d’impôts – Éric Stauffer de retour au Palais de justice pour 171 francs Le cofondateur du MCG conteste devoir s’acquitter d’impôts que lui réclame l’Administration fiscale cantonale. Récit d’une audience truculente. Olivier Francey

Le cofondateur du Mouvement citoyens genevois s’est présenté ce jeudi matin devant le tribunal civil en compagnie de sa collaboratrice, son ancien associé et des amis. Olivier Francey

Cent septante et un francs et 90 centimes. Voilà le montant du litige qui oppose Éric Stauffer à l’Administration fiscale du Canton de Genève. Une somme dérisoire pour une audience quasiment surréaliste ce jeudi matin devant le Tribunal civil. Et un bras de fer qui aura fait revenir, le temps d’une journée, l’ancien député en terres genevoises, lui qui s’est exilé (avec ses entreprises) en Valais. Nul besoin de préciser que le cofondateur du MCG (Mouvement citoyens genevois), cet «animal politique», n’avait évidemment pas omis d’inviter les médias à suivre son audience. Récit.

C’est sur la terrasse d’un café du Bourg-de-Four, à 9h30, qu’Éric Stauffer attend patiemment son tour. Il aura le temps de griller quelques cigarettes et d’avaler deux expressos avant de rejoindre la salle B4, au premier étage du Palais de justice. Le temps aussi de revenir sur son passé: une conférence de presse improvisée à Naples pour dénoncer l’importation de déchets vers Genève – «mon plus grand coup politique» – ou encore son expulsion du parlement genevois par une poignée de policiers médusés. Aujourd’hui, c’est une tout autre affaire qui l’agite et qui remonte au 19 décembre 2015, lorsque son commerce de cigarettes électroniques, rue des Rois, est la proie de manifestants courroucés. Vraisemblablement les mêmes qui auront repeint la façade du Grand Théâtre, assurément inspirés du pointillisme, à grands jets d’huile de vidange. La manifestation était non autorisée. Éric Stauffer, lui, s’était retrouvé face à des dizaines de protestataires assurément hostiles à l’homme, à sa politique, et apparemment à la vitrine de son commerce. Il assure avoir été armé ce jour-là. Il finira par être «exfiltré» par la brigade d’intervention.

Dans le viseur du fisc

Depuis, le commerce qu’il détenait avec trois autres associés n’a jamais rouvert ses portes. Quant à son gérant, «il est parti en burn-out», affirme-t-il. Sauf que même fermé, le magasin a continué d’intéresser l’administration fiscale cantonale, s’agissant d’impôt sur le capital, ou encore la Ville de Genève, s’agissant de la taxe professionnelle. Aujourd’hui, l’ancien maire de la commune d’Onex est cité à comparaître pour quelque 171 francs. «C’est une question de principe. J’estime qu’une société qui a remboursé tous ses fournisseurs et qui n’a eu aucune activité depuis n’a pas à payer ces montants. Alors même que cette manifestation n’était pas autorisée et que le Canton, et le conseiller d’État Pierre Maudet en particulier, ne s’est jamais soucié de rencontrer les commerçants qui avaient subi des préjudices.» Cependant, pourquoi ne pas s’acquitter de la relative douloureuse et se retourner contre l’État? «Par respect pour mon ancienne fonction de député, je préfère renoncer à cette voie», tente-t-il d’expliquer.

Éric Stauffer, devant le juge d’humeur assurément joviale à la vue d’une salle bien fournie, a déroulé son argumentaire dans une jubilation perceptible. On aurait presque senti une pointe de nostalgie de la part du tribun, comme lorsqu’il occupait tout l’espace du Grand Conseil. Ou tentait, c’est selon, usant de formules usitées ou poussiéreuses. Lui qui enfin promet qu’il ne reviendra pas en politique. Une seule certitude: le juge du Tribunal civil devrait trancher sur cette affaire «dans les meilleurs délais».