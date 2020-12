Football – Eric Sévérac: «Un programme très excitant» Le Servette FC féminin va jouer un choc au sommet et découvrir la Ligue des champions entre samedi et mercredi. Son entraîneur, qui goûte le «privilège», est convaincu qu’il est possible d’éliminer l’Atlético Madrid. Simon Meier

Eric Sévérac montre la voie à suivre. Les Servettiennes, en tête de leur championnat, s’apprêtent à découvrir la Ligue des champions. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Un match au sommet samedi contre Zurich en championnat, l’Atlético Madrid en 16e de finale aller de Ligue des champions mercredi. Comment abordez-vous ce programme à la fois alléchant et redoutable?

Tout le travail que nous effectuons, c’est pour vivre ces moments-là. Donc quand ils arrivent, ils faut les prendre de façon positive, avec plaisir. Il n’y a évidemment aucune garantie concernant le résultat de ces matches mais, c’est certain, ce programme est très excitant. Nous sommes des privilégiés.

Ne craignez-vous pas que vos joueuses aient déjà un peu la tête à la Coupe d’Europe et qu’elles «zappent» inconsciemment le championnat?

Non, nous avons pris soin de bien dissocier les choses. L’Atlético, nous en avons parlé après le tirage au sort. Mais là, nous sommes focalisés sur ce match contre Zurich, notre priorité (ndr: le FCZ est 2e du classement, à cinq point des Genevoises). Après cela, il sera temps de penser à Madrid - même si nous, le staff, nous sommes naturellement déjà projetés sur le jeu de l’Atlético. Les joueuses, elles, ne doivent penser qu’à Zurich pour le moment.

Quelles seront les clés de ce match?

La clé de base, c’est d’avoir plus envie que l’adversaire. Au match aller, on s’était déjà présenté là-bas en tant que leader mais, alors que nous menions à la mi-temps, nous avions déchanté en seconde période (ndlr: défaite 2-1 le 5 septembre). Nous voulons prendre notre revanche, les mettre à mal, même si nous n’oublions pas que le FC Zurich reste le champion en titre.

Comment se porte votre gardienne internationale Gaëlle Thalmann, récemment touchée par le Covid?

Sa quarantaine s’est achevée hier soir (ndlr: jeudi), elle a effectué des tests physiques positifs aujourd’hui (vendredi) à l’entraînement et elle devrait être sur le terrain demain (samedi).

«Nous sommes dans le rôle du petit, mais pas du très petit. Nous voulons bousculer l’Atlético» Eric Sévérac, entraîneur du Servette FC féminin

Et donc mercredi aussi, pour tenter de résister à l’Atlético, vice-champion d’Espagne en titre. A quel point est-ce un gros morceau?

En Europe, je dirais que le football européen comporte quatre étages. Au premier, il y a Lyon, le Bayern et Chelsea. Et au deuxième, il y a une douzaine d’équipes, dont par exemple l’Atlético Madrid. Nous, avec notre effectif, faisons partie de ceux qui pourraient aussi appartenir à cette catégorie. L’Atlético possède de très fortes individualités, avec des internationales espagnoles, françaises ou brésiliennes. Il faudra se mettre au niveau en termes de qualité, de vitesse. Nous sommes dans le rôle du petit, mais pas du très petit. Nous voulons les bousculer et j’estime que, sur les deux matches, nous avons environ 30% de chances de passer.

Gaël Clichy, qui vient de signer chez les messieurs, en connaît un bout sur la Ligue des champions. Viendra-t-il en parler dans le vestiaire?

Non, ce n’est pas prévu. Mais Philippe Senderos (ndlr: directeur sportif du Servette FC) sera là ce soir (vendredi), afin d’évoquer non seulement le match contre Zurich, mais aussi ses propres expériences en Ligue des champions.

Votre équipe va passer trois fois en direct à la télévision en moins de deux semaines. Votre sentiment?

C’est génial pour les filles, qui reçoivent là une belle reconnaissance de tous leurs efforts, elles qui ne s’entraînent pas moins que les messieurs et travaillent à côté. Donc cette visibilité, c’est super, mais c’est aussi la raison pour laquelle nous devons rester humbles. Certaines joueuses, comme Gaëlle (Thalmann) ou Caroline (Abbé), ont l’habitude de ça. Mais pour d’autres, cette exposition peut avoir un côté perturbateur. Alors on fait tout pour rester dans la normalité et on occulte tout ce qu’il peut y avoir autour des matches.