Football – Eric Sévérac quitte le Servette Chênois féminin Après six ans à la tête de l’équipe genevoise, le technicien et le club se sont séparés d’un commun accord.

Eric Sévérac quitte le Servette FCCF après six ans sur le banc. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Le Servette FCCF a annoncé lundi que le club et son entraîneur, Eric Séverac, se sont séparés d’un commun accord.

Arrivé en 2017 sur le banc des Genevoises, le technicien de 43 ans, d’origine valaisanne, a tout vécu avec le club du bout du Léman. Un club qui n’a d’ailleurs eu aucun autre entraîneur.

Séverac a connu la promotion en Women’s Super League (LNA à l’époque) en 2018 avant de décrocher le titre de champion de Suisse en 2021. Il quitte le club après avoir remporté la Coupe de Suisse cette année contre Saint-Gall.

Dans le communiqué du club, l’entraîneur a déclaré: «Les intentions se sèment, les principes se travaillent et les succès se récoltent! Accompagner le football féminin genevois et les sacrifices de dizaines de joueuses durant six ans a été un privilège et une aventure humaine extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ces moments possibles.»

On ne connaît pas encore le nom de son successeur.



YDE

