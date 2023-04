Hockey sur glace – Eric Grassien, fan No 1 des Aigles et âme des Vernets Sa vie a souvent été un enfer, mais il lui sourit toujours. «Sauvé» par Ge/Servette, devenu mascotte de l’équipe, il rêve de fêter un titre de champion face à Bienne. Simon Meier

Eric Grassien, ici en compagnie de Marc-Antoine Pouliot, Vincent Praplan et Benjamin Antonietti (de gauche à droite), fait pour ainsi dire partie de la famille servettienne. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Si Ge/Servette devait avoir besoin d’un supplément d’âme, le voici. Les Aigles, qui entament vendredi aux Vernets leur finale de National League contre Bienne, pourront comme toujours compter sur leur supporter numéro un. Eric Grassien, dans son fauteuil, ne tient plus en place. Cette finale, ce graal que les Grenat n’ont jamais décroché, il les porte dans son bide, chevillés aux tripes. «Je n’arrête pas de le dire aux joueurs, oui, cette année, on y va! lance-t-il sans laisser place au doute. Si on gagne la coupe, c’est sûr, je finirai sur la glace. Je le souhaite tellement, ce titre de champion. Pour les gars d’abord, pour tout le public… et puis pour moi aussi, un petit peu.»