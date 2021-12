Hockey sur glace – Eric Fehr était «une option» pour Genève, mais il a filé en KHL Le directeur sportif de GE Servette, Marc Gautschi, nous a confirmé un intérêt pour son ancien attaquant canadien en vue des play-off. Avant que le club russe d’AK Bars n’annonce son engagement… Jérôme Reynard

Eric Fehr sous le maillot grenat. Eric-Lafargue

Depuis la fin de la semaine dernière, une rumeur évoquant un potentiel retour d’Eric Fehr à GE Servette faisait son chemin dans le monde du hockey romand (notamment via le podcast «MecMatch»).

L’attaquant canadien (36 ans) était parti pour ranger ses patins au terme de son expérience de deux ans avec les Aigles, l’été passé. Mais il semblerait que la perspective de participer éventuellement aux Jeux olympiques pour son pays l’ait titillé.

Eric Fehr a récemment disputé la Channel One Cup (3 apparitions) avec une sélection à la feuille d'érable composée de joueurs qui aspirent à prendre la direction de Pékin 2022 en février si la NHL décide de renoncer aux JO, ce qui paraît de plus en plus probable.

Il fallait au natif de Winkler (Manitoba) une solution pour se maintenir en forme en club durant le mois de janvier. D’où la rumeur GE Servette, son dernier employeur, où Marc-Antoine Pouliot ne compte par ailleurs plus comme un renfort étranger depuis qu’il est devenu un citoyen suisse.

«A moins que…»

Contacté, Marc Gautschi a toutefois éteint la rumeur à court terme, évoquant des raisons budgétaires. «Mais Eric est une option pour nous en vue des play-off ou des pré-play-off, en mars», nous a en revanche précisé le directeur sportif des Aigles. «A moins qu’il ne signe ailleurs entre-temps.»

Il ne pensait probablement pas si bien dire. Une heure après notre coup de téléphone, le club russe d’AK Bars, quatrième de la Conférence Est de KHL, annonçait l’engagement jusqu’à la fin de la saison d’Eric Fehr. Le GSHC devra trouver d’autres cibles s’il souhaite élargir sa légion étrangère (encore 3 licences à disposition). Musique d’avenir.

Dans l’immédiat, GE Servette attend toujours les résultats de la série de tests effectués lundi après l'apparition de plusieurs cas de Covid au sein de son vestiaire. La tenue des matches de mercredi (Ajoie) et de jeudi (Zoug) dépendra ensuite de la décision des autorités cantonales.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace. Plus d'infos @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.