Hockey sur glace – «Eric Fehr? C’est une option en vue des play-off» Le directeur sportif de GE Servette, Marc Gautschi, a bien voulu s’exprimer au sujet de la rumeur évoquant un éventuel retour de l’attaquant canadien aux Vernets. Jérôme Reynard

Eric Fehr reportera-t-il le maillot grenat? Eric-Lafargue

Depuis la fin de la semaine dernière, la rumeur évoquant un potentiel retour d’Eric Fehr à GE Servette fait son chemin dans le monde du hockey romand (notamment via le podcast «MecMatch»). L’attaquant canadien (36 ans) était parti pour ranger ses patins au terme de son expérience de deux ans avec les Aigles, l’été passé. Mais il semblerait que la perspective de participer éventuellement aux Jeux olympiques pour son pays l’ait titillé.

Eric Fehr a récemment disputé la Channel One Cup (3 apparitions) avec une sélection à la feuille d'érable composée de joueurs qui aspirent à prendre la direction de Pékin 2022 en février, si la NHL décide de renoncer aux JO, ce qui paraît de plus en plus probable.

Dans l’idéal, il faudrait au natif de Winkler (Manitoba) une solution pour se maintenir en forme en club durant le mois de janvier. D’où la rumeur GE Servette, son dernier employeur, où Marc-Antoine Pouliot ne compte par ailleurs plus comme un renfort étranger depuis qu’il est devenu un citoyen suisse.

«Eric est toujours le bienvenu chez nous.» Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC

«Nous sommes restés en contact avec Eric, mais pour l’instant rien n’est prévu, commente Marc Gautschi au téléphone. Il est toujours le bienvenu chez nous s’il a besoin d’un coup de main pour pouvoir s’entraîner. Mais j’ai bien l’impression qu’il aura surtout besoin de disputer des matches s’il veut que son objectif se concrétise. Et actuellement, nous ne pouvons pas lui offrir ça. Tout simplement parce que nous n’en avons pas le budget.»

En mars, en revanche…

Les choses pourraient être différentes dans deux mois. «Eric est en revanche une option en vue des play-off ou des pré-play-off, en mars», précise le directeur sportif des Aigles. Pour autant qu’il ne s’engage pas ailleurs entre-temps. «Le risque existe», abonde Marc Gautschi. Musique d’avenir.

Dans l’immédiat, le GSHC attend toujours les résultats de la série de tests effectués lundi après l'apparition de plusieurs cas de Covid au sein de son vestiaire. La tenue des matches de mercredi (Ajoie) et de jeudi (Zoug) dépendra ensuite de la décision des autorités cantonales.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace. Plus d'infos @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.