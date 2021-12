Le choix des Républicains – Éric Ciotti arrive en tête, mais Valérie Pécresse est favorite Alors que le grand favori, Xavier Bertrand, est éliminé, les militants LR ont jusqu’à samedi pour désigner leur probable nouvelle championne. Alain Rebetez - Paris

Éric Ciotti et Valérie Pécresse arrivent en tête dans un mouchoir de poche, mais la seconde obtient déjà les ralliements des trois autres candidats battus du premier tour. keystone-sda.ch

La mise en scène avait quelque chose de haletant. À 14 h, le vote électronique ouvert aux 139’742 membres du parti Les Républicains était bloqué. Personne alors n’osait avancer de pronostic, tant les résultats semblaient incertains et serrés. Une demi-heure plus tard, le président du parti, Christian Jacob, l’annonçait: Éric Ciotti (25,59% des voix) et Valérie Pécresse (25%) l’ont emporté et sont retenus pour le vote final de samedi qui désignera le ou, peut-être plus vraisemblablement, la candidate officielle du parti.