Dérive autoritaire en Turquie – «Erdogan, comme Poutine, fait le vide politique autour de lui» La justice pourrait bannir le troisième parti du parlement, accusé de servir de vitrine aux «terroristes» kurdes. Andrés Allemand Smaller

Manifestation des partisans de Selahattin Demirtas, le leader emprisonné du HDP, le Parti démocratique des peuples, troisième force politique de Turquie, aujourd’hui sous la menace d’une interdiction pure et simple. AFP

La Turquie du président Erdogan va-t-elle bannir le HDP, troisième force politique du pays? Tout semble l’indiquer. La Cour constitutionnelle a donné la semaine dernière son feu vert à l’ouverture d’un procès contre ce parti de gauche réputé «prokurde». Selon l’acte d’inculpation présenté par le procureur, le Parti démocratique des peuples (HDP) ne serait au fond qu’une vitrine politique des «terroristes» du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui mène une guérilla sanglante contre l’État depuis 1984.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan (à droite), semble s’inspirer des méthodes de son homologue russe, Vladimir Poutine. AFP

«Sur le papier, rien n’est encore joué. Pour que le HDP soit banni, il faut que dix des quinze juges votent en ce sens. Mais en réalité, la séparation des pouvoirs n’est pas le point fort du système turc. Recep Tayyip Erdogan suit la même logique que Vladimir Poutine en Russie: il a mis la justice à son service et fait exploser le système politique, écartant tout rival potentiel avant l’élection présidentielle de 2023», décrypte Jordi Tejel, spécialiste des minorités au Moyen-Orient et professeur à l’Université de Neuchâtel et à l’IHEID de Genève. Même si la date du procès n’a pas encore été annoncée, les leaders du HDP savent déjà ce qui les attend: les autorités feront tout pour les museler.