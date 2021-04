D’héroïnes à citoyennes – Équipe de Suisse: le jour d’après Examen, travail, formation: le retour sur terre a été abrupt pour l’équipe de Suisse, juste après avoir qualifié le pays pour l’Euro 2022. Florian Vaney

Gaëlle Thalmann et ses coéquipières triomphent. Mais après l’euphorie, le retour sur terre n’a pas été facile. Keystone

150. En minutes, c’est approximativement le temps de sommeil que s’est accordé Thaïs Hurni dans la nuit de mardi à mercredi. Avant ces deux heures et demie, il y a eu la joie, la fête, le partage et la fierté de pouvoir célébrer une récompense bien méritée dans un hôtel de Thoune. Encore avant, l’équipe de Suisse féminine venait d’envoyer son pays au septième ciel et de le qualifier pour l’Euro 2022, aux dépens de la République tchèque et au prix d’une séance de tirs au but à s’en rompre le cœur. Après? Il a fallu se lever au son d’un réveil rabat-joie et retrouver la vie normale.