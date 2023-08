Équipe de Suisse de football – Yakin ne parvient pas à régler la question des latéraux Seuls Ricardo Rodriguez et Edimilson Fernandes ont été retenus par le sélectionneur pour les matches au Kosovo et contre Andorre, en vue de l’Euro 2024. Un problème récurrent. Valentin Schnorhk - Muri bei Bern (BE)

Les souvenirs sont tourmentés, et la Suisse semble devoir vivre avec cette réalité: comme lorsqu’elle s’était écroulée en 8es de finale de la dernière Coupe du monde, avec cette défaite 6-1 contre le Portugal, l’équipe nationale aborde deux nouveaux matches avec quasi aucune solution aux postes de latéraux. Au Qatar, le choix avait fini par coûter cher, quand Silvan Widmer avait déclaré forfait pour ce dernier match. Cette fois-ci, cela devrait peser un petit moins lourd compte tenu de l’adversité, mais cela ne règle pas le problème.

En effet, pour aller défier le Kosovo le samedi 9 septembre, avant de recevoir Andorre à Sion trois jours plus tard à chaque fois dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Murat Yakin a retenu six défenseurs: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Fabian Schär et Cedric Zesiger pour jouer dans l’axe, et les seuls Ricardo Rodriguez et Edimilson Fernandes pour occuper des postes de latéraux d’une défense à quatre qu’ils ne pratiquent même pas en club (ils jouent l’un et l’autre dans un poste de défenseur dans une ligne de trois)!

Yakin n’est pas aidé par le contexte: à droite, le titulaire habituel Widmer est blessé, alors que Jordan Lotomba n’a pas joué cette saison et devrait quitter Nice d’ici à la fin du mercato jeudi soir. À gauche, le sélectionneur n’a jamais trouvé une vraie doublure à Rodriguez. «Les latéraux, c’est toujours une question importante pour nous, consent le technicien. Nous devons donc être flexibles et créatifs, en trouvant des solutions.»

Ugrinic et Ndoye appelés

À quoi pense véritablement Yakin? Quelles options se dégagent à lui, dès lors que l’un ou l’autre titulaire devait être absent? Fernandes est vu comme un élément capable également de jouer à gauche. Renato Steffen l’a aussi fait, même s’il n’a jamais convaincu. Aussi, il est arrivé à Manuel Akanji de jouer sur les côtés avec Manchester City. Reste qu’il est le patron de la défense helvétique.

«Nous pouvons aussi défendre sans défenseurs classiques. Nous avons des bons joueurs, et il y a des milieux comme Michel Aebischer ou Ardon Jashari qui peuvent jouer là.» Murat Yakin, sélectionneur de l’équipe de Suisse

«Mais nous pouvons aussi défendre sans défenseurs classiques, mentionne le sélectionneur. Nous avons des bons joueurs, et il y a des milieux comme Michel Aebischer ou Ardon Jashari qui peuvent jouer là.» Place au bricolage, donc. Ce n’est pas insensé: on pourrait imaginer des rôles flexibles, avec des milieux qui se retrouvent latéraux sans ballon. Sauf qu’il s’agit de le prévoir et de l’essayer: histoire de ne pas improviser comme au Qatar.

En attendant, sur la route de l’Euro (la Suisse est en tête de son groupe après quatre matches), Yakin a choisi de donner une chance au milieu de Young Boys Filip Ugrinic, seule nouveauté de son groupe. Le Vaudois Dan Ndoye, qui vient de signer à Bologne, est également rappelé. Peut-il jouer latéral, au cas où?

