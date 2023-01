Appel aux lecteurs – Envoyez-nous vos plus belles photos de neige Après un mois marqué par des températures printanières, l’hiver est enfin de retour en Suisse. Manon Becker

La neige est de retour dans tout le pays. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de voir autant de neige en plaine. On s’émerveillait déjà de la quantité tombée hier et on a le pressentiment qu’aujourd’hui sera tout aussi blanc.

C’est notamment un soulagement pour les stations qui commençaient à manquer cruellement de neige pour accueillir les skieurs. Heureusement, la neige est de retour dans tout le pays.

Si vous avez fait des photos de ces derniers jours, n’hésitez pas à nous les envoyer à manon.becker@tamedia.ch

La rédaction publiera vos plus belles photos!

