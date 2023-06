Entretien avec le CEO de Yuh – «Environ trois néobanques vont survivre» Markus Schwab estime que son app financière a un avantage sur les autres offres et qu’un million de clients est un objectif réaliste. Lea Fäh

Le CEO Markus Schwab veut atteindre le sommet avec sa banque numérique Yuh: «Nous avons l’offre la plus complète du marché.» Iris C. Ritter

Yuh est l’application financière suisse qui connaît non seulement la croissance la plus rapide, mais aussi la plus forte. Cela a été rendu possible grâce à un financement garanti qui permet un marketing intensif. Deux banques se cachent derrière Yuh: PostFinance et Swissquote. Malgré leur engagement, le CEO Markus Schwab souligne dans une interview avec le magazine économique alémanique «FuW» l’indépendance de Yuh et explique comment l’application devrait devenir rentable d’ici à fin 2024.