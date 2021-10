Gastronomie à Bulle – Environ 6500 spécialités régionales seront à découvrir La 21e édition du Salon suisse des goûts et terroirs se déroulera dans le canton de Fribourg du 28 octobre au 1er novembre. Le certificat Covid y sera de mise.

Le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann visite le Salon en compagnie de Maurice Ropraz, Conseiller d’État fribourgeois, Jacques Bourgeois, Conseiller national fribourgeois PLR, et Fritz Glauser, député PLR au Grand Conseil fribourgeois, le 30 novembre 2017 à Bulle. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La 21e édition du Salon suisse des goûts et terroirs aura lieu du 28 octobre au 1er novembre à Bulle (FR). Les visiteurs, qui devront être munis d’un pass Covid, pourront découvrir et déguster près de 6500 spécialités régionales auprès de 300 exposants et artisans.

Cette 21e édition sera «aussi complète que possible, mais aussi raisonnable que nécessaire», ont indiqué lundi les organisateurs. Pour des raisons budgétaires et organisationnelles, ces derniers ont renoncé à deux animations particulières: l’arène gourmande (démonstrations culinaires des grands chefs) et l’amuse-bouche (espace interactif pour le jeune public).

La présence de l’Espagne, invitée d’honneur étranger, a aussi été reportée en 2022. Deux concours nationaux vont toutefois avoir lieu: le Swiss Bakery Trophy et le concours de qualité de l’Union professionnelle suisse de la viande.

Le Swiss Bakery Trophy, qui met en valeur, sous forme d’évaluation, les produits de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale, est devenu le concours de référence pour les professionnels de la branche en Suisse. Plus de 1400 produits de toute la Suisse seront exposés et notés.

Les meilleurs jeunes diplômés de la boucherie-charcuterie vont aussi s’affronter pour le titre de champion suisse. Plus de 900 produits carnés suisses ont été contrôlés.

Ateliers ludiques pour enfants

Les visiteurs pourront découvrir aussi un choix de bières artisanales grâce au biergarten. L’espace va se transformer en bar en fin de soirée et jusqu’à 2h du matin. Pour le jeune public, 21 ateliers ludiques sont proposés autour des goûts et de l’alimentation. L’entrée à la manifestation est libre pour les moins de 16 ans.

Plus de 46’000 visiteurs s’étaient rendus à cette manifestation en 2019. L’an dernier, elle avait dû être annulée en raison du Covid. Le salon tourne avec un budget de près d’un million de francs.

ATS

