Droits des femmes – Entretien avec Gloria Steinem, brillante icône du féminisme La célèbre activiste, journaliste et autrice américaine, s’est exprimée au Festival genevois «Les Créatives». La veille de sa conférence, elle nous a parlé de droits des femmes, d’égalité et de l’importance de cultiver l’empathie. Ellen De Meester

«L’on me demande souvent s’il est temps pour moi de passer le flambeau. Je réponds toujours que je préfère garder mon flambeau avec moi, merci beaucoup! Je l’utilise plutôt pour enflammer celui des autres.» - Gloria Steinem GETTY IMAGES

Elle est une légende, une force de la nature. À 88 ans, Gloria Steinem paraît inarrêtable, dotée d’une éloquence à toute épreuve et d’un humour vif. Derrière son sourire serein, la colère et la persévérance coulent de source, telles de puissantes eaux souterraines qui grondent et émergent face à l’inégalité. Comment ne pas rougir en s’adressant à une telle icône? J’en ai les mains tremblantes.