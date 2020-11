Pas de tour de vis pour les producteurs de matériel de guerre

L’initiative du Groupe pour une Suisse sans armée et des Jeunes Verts voulait interdire le financement des producteurs de matériel de guerre dans le monde. La Banque nationale suisse, de même que les fondations et les institutions de prévoyance, n’auraient plus pu financer les entreprises réalisant plus de 5% de leur chiffre d’affaires annuel avec ce matériel.