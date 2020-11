Lettre du jour – Entreprises responsables de quoi? Opinion Courrier des lecteurs

Genthod, 4 novembre

Une fois de plus, sous un titre alléchant, une initiative populaire fédérale soumet au corps électoral un texte dont la mise en œuvre, en renversant le fardeau de la preuve, serait si complexe qu’elle pourrait le rendre inapplicable.

Si la protection des droits humains et de leur environnement doit être encouragée, comment imaginer que des juges suisses puissent intervenir en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, où ils se heurteraient à la souveraineté étatique et un labyrinthe juridique? Comment ne pas voir que c’est dans les mines clandestines que le travail des enfants se développe, alors même que l’Organisation internationale du travail (OIT) l’a interdit depuis longtemps? Les juges de la petite Suisse auraient-ils plus d’influence que l’OIT? Et sur quoi se fonderaient ces mêmes juges pour en investiguer les fournisseurs et fournisseurs des fournisseurs?

Un long article de la «Tribune» du 2 novembre a montré le casse-tête de savoir quelles et combien d’entreprises seraient concernées. La perception des droits de l’homme varie en effet en fonction de la gouvernance, des conditions socioéconomiques, des relations hommes femmes, voire des principes religieux. Les juges suisses prendront-ils la responsabilité d’en faire l’arbitrage à des milliers de kilomètres de chez eux? Et nos pouvoirs publics, qui font campagne pour les voitures électriques, vont-ils dénoncer les menaces qui pèsent sur l’écosystème des communautés locales de par l’extraction des minerais nécessaires aux batteries?

Si cette initiative était acceptée, que pourrait-il se passer? À l’heure actuelle, on ne sait trop rien. Des entreprises suisses pourraient se délocaliser ou fermer leurs filiales à l’étranger.

J’ai vécu directement un cas lorsque la Birmanie fut accusée par l’OIT de travail forcé. Sous la pression des syndicats, une entreprise suisse active dans la fabrication de sous-vêtements finit par fermer sa filiale à Rangoun. Elle fut immédiatement reprise par les Chinois.

Michel Barde, ancien membre du conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT)