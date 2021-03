En 1986, lorsque j’avais lancé, avec succès, la campagne pour la punissabilité du blanchiment, quelques banquiers avaient rétorqué qu’ils ne voulaient pas devenir des policiers. Lorsqu’en 2013 j’avais lancé, sans succès, la campagne contre l’accord de libre-échange entre la Chine et la Suisse, à cause de l’absence intentionnelle des clauses sur les droits humains et sur les travaux forcés, on avait rétorqué que l’économie était séparée des droits humains. Puis arriva l’ONU avec ses sanctions contre les «États canailles»: la fin de la neutralité. Et puis le Magnitsky Act, des sanctions visant les fonctionnaires russes en relation avec l’assassinat en prison de l’avocat Sergei Magnitsky. Ce système USA vient d’être appliqué à la répression contre Navalny. L’Union européenne vient de l’adopter.

La Suisse continue de promouvoir sous le drapeau de l’Agenda 2030 les 17 objectifs onusiens de la durabilité, dont l’avant-dernier porte la mention «Paix et Justice». Entre-temps se multiplie la promotion du binôme «Human Rights and Business». L’interdiction internationale des travaux forcés oblige les entreprises au contrôle de leurs chaînes d’approvisionnement du coton recueilli par des masses de femmes musulmanes du Xinjiang soustraites à leurs familles. Autre tournant historique: Canada et Pays-Bas condamnent la Chine pour le génocide de ses minorités ethniques. Un exercice déjà bien rodé contre les communautés tibétaines par le gouverneur chinois du Tibet, chargé de reproduire au Xinjiang le même enfer.

Génocide signifie intimidation systématique de la population par meurtres et autres violences. Des millions dans les camps de concentration, stérilisations forcées, enlèvement de milliers d’enfants destinés au lavage du cerveau, violences sexuelles, tortures, destruction de lieux de culte, interdiction d’utiliser la langue locale, tout accompagné par une série d’atrocités bien documentée depuis des années, même par les fuites de rapports officiels (Nankai Report).

L’intimidation de la population constitue aussi le noyau de la définition de terrorisme. Assez pour qualifier le Parti communiste chinois d’organisation terroriste. La communauté internationale serait donc contrainte d’appliquer les nombreuses Conventions contre le terrorisme des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des États américains et de l’Union européenne.

Même les autorités nationales seraient contraintes d’intervenir d’office, parce que notre Code pénal punit le financement du terrorisme, ainsi que le blanchiment d’argent, notamment en relation à une organisation criminelle, étant prévue aussi la confiscation de ses valeurs patrimoniales.

Est-ce que les banques et les entreprises suisses pourront continuer, cela étant, de conclure des contrats et des affaires avec des entreprises chinoises? Elles savent dans quelle mesure celles-ci sont contrôlées par le Parti communiste chinois. Voilà comment disparaît la séparation entre économie et droits humains.