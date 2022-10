Le «respect des droits de l’homme» est caché dans le Code des obligations. C’est l’art. 964 b CO. Il n’est donc pas entré dans le droit suisse par le portail, mais par une fissure ouverte par le parlement lors du «poker parlementaire»: contre une initiative populaire on hausse toujours plus la mise du contre-projet, dans le but de neutraliser le risque de succès de l’initiative.

Même cette fois, pour neutraliser l’initiative concernant la responsabilité des multinationales, on avait lancé un contre-projet. Lors de la votation populaire du 27 novembre 2020, le peuple avait accepté l’initiative, toutefois rejetée par les cantons. Une victoire à la Pyrrhus, parce que la loi en vigueur prévoit désormais l’obligation d’établir «le rapport sur les questions non financières», lequel «rend compte des questions environnementales, notamment des objectifs en matière de CO2, des questions sociales, des questions de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption».

Le rapport contient les informations nécessaires pour comprendre l’évolution des affaires, la performance et la situation de l’entreprise ainsi que les incidences de son activité sur ces «questions». Plusieurs sociétés n’ont pas encore compris toutes les retombées. Il est vrai que le «rapport» sur les questions non «financières» devra être préparé pour la première fois au début de l’année 2024, s’agissant du compte rendu de l’exercice sociétaire de l’année 2023. Mais on devra procéder tout de suite, avant la fin de cette année, à la collecte de toutes les données pour établir le rapport sur les questions non financières, lequel se fonde sur les données existant auprès des entreprises à partir du début 2023.

Le greenwashing, écologisme de façade, peacewashing et escamotages de ce genre ne sont pas admis. Si le long de l’année 2022, on n’a pas mis en œuvre les mesures décrites dans le rapport basé sur l’année 2023, ce rapport sera trop pauvre. Cela aura des retombées négatives question réputation, sur le public et notamment les investisseurs. Une amende jusqu’à 100’000 fr. frappe toute violation des obligations prévues par l’art. 964b CO, même en cas de négligence. Le Ministère public doit intervenir d’office, ce qu’il sera amené à faire par quelques organisations non gouvernementales (ONG) qui commenceront, le long de l’année 2023, à étudier les rapports non financiers. Des entreprises mettront cet argument à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration, mais elles devront aussi faire appel aux juristes spécialisés dans les cinq domaines énumérés par l’art. 964b CO.

Dans cette matière, le parlement suisse n’est jamais pionnier: des lois pareilles sont en vigueur en Allemagne (Lieferkettengesetz), en France (loi de vigilance) et en Grande-Bretagne (Modern Slavery Act). Mais un effort supplémentaire sera dû aux initiatives réglementaires de l’UE. La Commission avait lancé un projet de loi contre les travaux forcés, le Parlement européen prévoit une loi sur les chaînes d’approvisionnement. Ces normes, analogues à la loi américaine contre le travail forcé au Xinjiang, frappent notamment les produits en provenance du Xinjiang chinois, où des centaines de milliers d’hommes, femmes et enfants appartenant à des communautés ethniques minoritaires sont incarcérés et torturés, ainsi que confirmé par le rapport du haut-commissaire pour les droits de l’homme des Nations Unies. Une fois de plus, il faudra adapter aux innovations de l’UE le Code des obligations, pour éviter aux entreprises suisses de mettre sur pied des systèmes différents, l’un de droit suisse et l’autre de droit européen.



