Covid-19 – Entreprises appelées en renfort pour les quarantaines Comment pousser les personnes ayant séjourné dans des zones à risque à s’annoncer? Interpellés par l’État, les employeurs vont rappeler les risques de sanction. Aurélie Toninato , Chloé Dethurens

«Le système mis en place par la Confédération est basé sur la responsabilité individuelle. Si une personne doit prendre sur ses vacances dix jours à son retour en Suisse pour se mettre en quarantaine», rappelle le conseiller d’État chargé de la Santé, Mauro Poggia. AFP

Depuis deux semaines, tout voyageur revenant d’un pays considéré comme à risque par la Confédération doit se mettre en quarantaine, de manière proactive, et s’annoncer auprès du médecin cantonal. Or, ces mesures, qui relèvent de la seule responsabilité du citoyen, sont difficiles à faire respecter. Les cas de quarantaine, par rapport aux vols provenant de pays à risque, sont effectivement faibles, même si leur nombre a doublé en deux jours (lire ci-dessous). Pour pousser au respect de ces règles sanitaires visant à prévenir de nouvelles infections, le Canton en a appelé mercredi aux entreprises. Celles-ci doivent devenir un relais afin de rappeler à leurs employés les mesures et les sanctions en cas de fraude.