Suisse – Entrepôt de bitume en feu à Spreitenbach: 7 blessés, 4 à l’hôpital Un incendie s’est déclaré dimanche dans un entrepôt de bitume dans la zone industrielle de Spreitenbach (AG). Sept personnes ont été intoxiquées par la fumée, dont quatre ont dû être hospitalisées.

Le panache de fumée était spectaculaire dimanche à Spreitenbach. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

L’alarme incendie a été donnée à 16 h 30, a indiqué le porte-parole de la police cantonale argovienne, à l’agence de presse Keystone-ATS. Les travaux d’extinction se sont poursuivis toute la soirée à un rythme soutenu. Vers 21 h 30, l’incendie était sous contrôle, a ajouté le porte-parole.

Il faudra encore une partie de la nuit pour que les pompiers maîtrisent complètement le sinistre. Grâce à un drone des pompiers de Brugg, il est apparu que des foyers persistaient.

Dimanche soir, il n’était pas possible de se prononcer sur la cause de l’incendie et le montant des dégâts. Le porte-parole de la police s’attendait à ce que le service d’enquête sur les incendies puisse commencer à relever les traces lundi matin.

Quatre immeubles en feu

Selon le porte-parole, qui était sur place, l’entrepôt contenant le bitume s’est effondré. Trois autres immeubles à usage commercial ont été endommagés par le feu.

Le bitume en feu et les matériaux d’isolation enflammés provenant des bâtiments ont provoqué une fumée épaisse et une forte envolée de cendres. À cela s’est ajouté le vent, ce qui a rendu les travaux d’extinction encore plus difficiles.

Le site de l’incendie se trouve à proximité de l’autoroute A1 entre l’aire de repos de Würenlos et Dietikon. La fumée a fortement perturbé la visibilité. La police a fermé l’entrée de l’autoroute à Spreitenbach. Dans la soirée, la voie de droite en direction de Berne a été fermée. Le trafic a été perturbé.

Sur Alertswiss, les autorités ont appelé la population des environs à fermer les portes et les fenêtres et à éteindre les climatiseurs et les ventilateurs. En outre, il convient d’éviter le lieu de l’incendie et de le contourner largement.

Le bitume utilisé pour l’asphalte peut, une fois chauffé, émettre des vapeurs dangereuses contenant des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.