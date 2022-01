Tennis – Entrée en matière convaincante pour Belinda Bencic La championne olympique saint-galloise a réussi ses débuts à l’Open d’Australie en disposant de la Française Kristina Mladenovic 6-4 6-3, au 1er tour lundi. Jérémy Santallo

La joie de Belinda Bencic après sa balle de match victorieuse contre Kristina Mladenovic, lundi, au 1er tour de l’Open d’Australie. Getty Images

Dans la toute nouvelle Kia Arena de Melbourne Park, Belinda Bencic a parfaitement lancé son Open d’Australie lundi en prenant le dessus sur Kristina Mladenovic (WTA 88), 6-4 6-3 en 1h29, une joueuse qui lui avait peu réussi dans le passé puisque la Saint-Galloise était menée 4-3 dans ses duels avec la Française et restait même sur une défaite face à son ancienne meilleure amie, lors du Masters 1000 de Rome, sur terre de battue. Mais le printemps dernier paraît bien loin maintenant que «Beli» (22e) est devenue championne olympique.

Hésitante en début de partie du fond de court, trouvant peu de réussite sur sa première balle de service, la Suissesse a lâché sa mise en jeu d’entrée avant de recoller dans la foulée en venant au filet. Elle n’a alors perdu que trois points sur ses trois jeux de service suivants avant d’avoir, il est vrai, un peu de chance. À 4-4 15-30, et alors qu’elle aurait pu se retrouver avec deux balles de break contre elle et service à suivre pour son adversaire, Belinda Bencic a armé un coup droit croisé qui a frappé la bande du filet et est retombé juste de l’autre côté…

De quoi remettre la pression sur les épaules de Kristina Mladenovic et à 5-4, «BB» a fait ce qu’elle sait faire de mieux: la quart de finaliste à Sydney la semaine passée a relancé les deuxièmes services de la joueuse française (184cm) en prenant la balle le plus tôt possible et ainsi la priver de temps, les appuis grand ouverts. Avec trois balles de première manche en sa faveur, Belinda Bencic a alors réalisé un magnifique enchaînement amortie-lob avant de serrer le poing et ainsi venir mettre la main sur un 1er set capital et long de 49 minutes.

Décidée à ne pas s’engager dans des rallyes interminables car elle savait bien qu’elle n’aurait pas sa chance dans cette filière (14 coups gagnants contre 17 fautes directes dans le 1er set), Kristina Mladenovic n’a jamais réussi à trouver la mire sur ses amorties. La Française en a raté deux d’affilée dans le deuxième jeu de la deuxième manche et c’est ainsi qu’elle a été breakée d’entrée, après un retour de revers gagnant de Belinda Bencic. La quart de finaliste de l’US Open n’a ensuite plus regardé derrière elle – ou presque – et a pu contrôler jusqu’au bout.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.