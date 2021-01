Lettre du jour – Entre voile intégral et nudisme Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Genève, 28 janvier

Habituellement, j’apprécie les positions politiques de la conseillère aux États Lisa Mazzone. Mais dans le cas de l’initiative contre le voile intégral, j’estime qu’elle se fourvoie. La question n’est pas de savoir si des femmes sont forcées ou non à porter le voile, ni combien elles sont à le faire en Suisse et encore moins si cette tenue pourrait cacher un dangereux terroriste.

La seule question à laquelle le peuple suisse sera appelé à répondre est celle-ci (avec toutes les nuances possibles dans la formulation): «Estimons-nous convenable de se promener dans l’espace public en Suisse couverte d’un niqab ou d’une burqa?» Le peuple répondra librement à cette question.

Je suis occasionnellement naturiste et je trouve qu’on se sent bien nu au soleil (quand il fait chaud, naturellement). Mais la majorité des Suissesses et des Suisses ne trouverait pas convenable de se promener intégralement nu, par exemple dans un parc public comme cela se fait en Allemagne. Je respecte cette position majoritaire et cela n’a rien à voir avec le fait que l’on me forcerait à me déshabiller ou non; ni de savoir s’il faudrait l’accepter parce que nous ne serions que quelques-uns et quelques-unes à le faire; et encore moins de croire qu’il faudrait l’approuver parce qu’une personne nue ne représente aucun danger.

Je suis en faveur d’une grande liberté individuelle en général et dans la tenue vestimentaire en particulier. J’estime ridicules les polémiques concernant l’habillement correct au Cycle d’orientation. Je ne pense pas qu’il faille interdire aux gens de se couvrir la tête (pour celles et ceux qui le souhaitent), ni de montrer leur nombril, mais les Suissesses et les Suisses ont parfaitement le droit de poser des règles et d’estimer que les deux extrêmes (la burqa d’un côté, la nudité intégrale de l’autre) ne sont pas acceptables dans notre société, sans être traités pour autant d’islamophobes.

Clément Dubois