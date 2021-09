Crise du coronavirus – Entre vaccins et infections naturelles, un équilibre à trouver La vaccination ne mettra pas fin à la pandémie, reconnaissent désormais de nombreux experts. Les contaminations naturelles pourraient donc être nécessaires pour atteindre une immunité globale.

Des personnes vaccinées ont été infectées par le virus, même si elles restent très bien protégées contre les formes graves de la maladie. Il devient donc difficile d’envisager l’immunité collective grâce à la seule vaccination. KEYSTONE/Gaetan Bally

Jusqu’où compter sur les vaccins pour circonscrire l’épidémie de Covid-19? Même si leur efficacité diminue contre les contaminations, des médecins rappellent que leur rôle reste indispensable. Mais, à long terme, une question se pose: la place à laisser à l’immunité naturelle.

«On sait à présent que la vaccination ne permettra pas d’éradiquer le SARS-CoV-2», le coronavirus provoquant le Covid-19, a reconnu mercredi dans un communiqué l’Académie française de médecine, l’instance censée porter le discours de la discipline dans le pays.

Depuis plusieurs semaines, les données s’accumulent pour témoigner d’une moindre efficacité des vaccins face au variant Delta du SARS-CoV-2, nettement plus contagieux.

Lire aussi: Le pass sanitaire obligatoire dope les demandes de vaccin

Des vaccinés ont, en proportion non négligeable, été infectés par le virus, même s’ils restent très bien protégés contre les formes graves. Il devient donc difficile d’envisager l’immunité collective, c’est-à-dire un seuil suffisant de personnes immunisées pour que l’épidémie ne progresse plus. Pour autant, l’Académie de médecine appelle à «ne pas renoncer» à cette immunité collective.

Car une nuance de taille est souvent mal comprise. L’immunité collective ne revient pas à faire disparaître complètement le virus. L’objectif, c’est que le nombre de contaminations reste stable au fil du temps ou, du moins, ne connaisse que des fluctuations régulières au fil des saisons.

«L’objectif, ce n’est pas de continuer à devoir vacciner pour l’éternité» Christian Drosten, virologue

Et c’est la vaccination du plus grand nombre qui permet d’accélérer cette évolution «vers un profil d’infection banale à recrudescence saisonnière», selon l’Académie. Pour cela, le rôle initial des vaccins ne fait quasiment aucun débat au sein de la communauté scientifique.

Mais, au-delà, il est moins évident de trancher la question de la stratégie des années à venir. Doit-on tout miser sur les vaccins et multiplier les rappels pour compenser leur perte d’efficacité? «L’objectif, ce n’est pas de continuer à devoir vacciner pour l’éternité», a nuancé début septembre le virologue allemand Christian Drosten, sur la chaîne NDR.

Lire aussi: Les Cantons romands serrent la vis aux médecins antivaccins

Une immunité globale construite par briques

Selon lui, pas de doute, il faut actuellement vacciner le plus de personnes possibles, afin d’éviter qu’une première rencontre avec le virus se traduise par une forme grave de la maladie. Mais, par la suite, on pourra laisser des infections se produire en grand nombre parmi la population, du moins quand les personnes ne sont pas à risque.

Chez des individus déjà vaccinés, ces contaminations auront peu de risque d’être dangereuses, selon le virologue, qui table ainsi sur une immunité globale construite par briques successives (vaccin et infection naturelle). Christian Drosten, qui exprime là une position personnelle, se base sur une notion cruciale, celle qu’une infection par le virus permet d’être immunisé plus longtemps et plus efficacement que si l’on a été vacciné.

À lire: Un médicament pourra-t-il faire oublier le vaccin?

Fin août, une étude rétrospective menée sur plusieurs centaines de milliers de personnes en Israël – pays particulièrement en avance pour la vaccination – concluait que les contaminations étaient nettement plus fréquentes chez les personnes vaccinées que chez celles ayant déjà été infectées par le virus.

Ces données – à prendre avec précaution car non encore évaluées de façon indépendante – ne doivent toutefois pas laisser croire qu’il vaut mieux se laisser infecter au lieu de se faire vacciner. Certains chercheurs, soucieux d’éviter des interprétations défavorables à la vaccination, soulignent donc qu’on est encore loin de pouvoir élaborer une stratégie laissant sa place à l’immunité naturelle.

«Un gros terrain de jeu pour le virus»

«C’est une situation qui pourrait arriver mais qui n’est pas encore pour tout de suite», nuance auprès de l’AFP Jean-Claude Manuguerra, virologue à l’Institut Pasteur. «On a quand même encore beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées dans le monde.»

Il ne rejette pas pour autant le bien-fondé de cette stratégie, à condition de veiller à continuer à vacciner de manière ciblée les personnes les plus à risque.

Autre élément à surveiller pour Jean-Claude Manuguerra: la circulation du coronavirus chez les enfants qui, trop jeunes pour avoir été vaccinés, peuvent constituer un «gros terrain de jeu pour le virus» même s’ils n’ont qu’un risque infime de développer eux-mêmes des formes graves.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.