La retraite d’une légende – Entre ski et famille, Beat Feuz a choisi Le skieur bernois a expliqué les raisons de sa retraite sportive lundi à Bormio (IT). Son corps, mais surtout son cœur ont dicté sa décision. Rebecca Garcia

Beat Feuz se dit prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie. KEYSTONE

Pas de larmes mais des sourires à foison. Beat Feuz s’est montré parfaitement à l’aise à l’idée de sa retraite, lundi à Bormio. Le champion olympique de descente a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prendre sa retraite. Lui qui était toujours revenu au sommet après avoir atteint les abysses avec ses blessures. «Je n’ai plus l’impression d’être efficace en course», a-t-il affirmé. Acculé par ses pépins physiques – notamment aux genoux – «Kugelblitz» a estimé que son corps demandait désormais trop de temps et d’efforts. «Je ne suis plus prêt à le faire.»