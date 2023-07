AFP

Vésenaz, 22 juillet

Le débat idéologique relatif à la langue française entre puristes et linguistes ne semble pas vouloir s’arrêter. Pratiquée par des millions de locuteurs à travers le monde comme outil de communication et de compréhension, elle n’est pas encore morte, et mérite mieux qu’une orthographe rectifiée par des institutions étatiques dans la perspective de répondre à des exigences partisanes.

À titre d’exemple, en France, la réforme de 1990 a été peu appliquée, même au sein de l’Éducation nationale. La langue de Voltaire reste vivante, complétée au fil du temps par des vocables induits par les activités économiques, scientifiques, techniques et juridiques, nuancée par les idiomes des pays francophones qui l’ont adoptée, mais aussi influencée, améliorée ou menacée par d’autres langages étrangers.

Cela dit, les nouveaux termes doivent être validés par l’Académie française, dans la perspective de maintenir un monolinguisme, garant d’une forme d’unité, susceptible d’apaiser dans une certaine mesure, voire de rendre plus efficient, le dialogue entre linguistes et puristes.

Dans cette attente, la majorité des citoyens subissent les difficultés engendrées par les querelles en question, mais se rassurent en écoutant Yves Duteil chanter: «C’est une belle langue à qui sait la défendre – Elle offre des mots de richesses infinies – Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre.»

Jean-Paul Graf

