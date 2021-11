Basculement des forces à gauche – Entre PS et Verts, la guerre qui ne dit pas son nom Officiellement, les deux partis tirent à la même corde. Officieusement, les couteaux sont tirés pour le leadership à gauche. Arthur Grosjean

Cédric Wermuth, le coprésident du PS, et Balthasar Glaettli, le président des Verts. Les deux hommes sont alliés et concurrents. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les ténors socialistes et verts jouent depuis des mois une pièce tragicomique. Officiellement, ils s’adorent et tirent à la même corde face à une droite arrogante, irresponsable et antisociale. Quand l’un perd au profit de l’autre, tout ce petit monde prend bien soin de mettre un gros couvercle sur la marmite. Et on récite aux médias le bréviaire convenu, enluminé de la langue de bois: «Peu importe qui gagne ou perd, l’essentiel c’est que la gauche soit forte.»

Le problème? C’est toujours le PS qui perd. On l’a encore vu de façon spectaculaire lors des élections cantonales de Fribourg. Le parti de la rose a perdu 5% des voix alors que son «petit frère» en a gagné plus de 5%. Et la tendance se confirme peu ou prou dans toutes les élections cantonales depuis les dernières fédérales. Le PS est le parti suisse qui a le plus perdu de sièges et les Verts celui qui en a le plus gagné.