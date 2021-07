Colère populaire – Entre pillages et violences, l’Afrique du Sud fait face à ses vieux démons Les récentes émeutes qui ont fait près de 120 morts secouent le pays mis à genoux par la pandémie. Patricia Huon Johannesburg

Un soldat des Forces de défense nationale arrête un pilleur présumé dans un centre commercial à Soweto, le 13 juillet 2021. AFP

Des magasins saccagés, des vitrines brisées, des déchets éparpillés, et des rayons vides, quand les étagères n’ont pas été elles-mêmes emportées… Du centre commercial Chris Hani, à Vosloorus, un quartier pauvre du sud de Johannesburg, il ne reste qu’une vision digne d’un film postapocalyptique. Le long de la route qui y mène, des pillards, hommes et femmes de tous âges, portent des sacs et des caisses en carton remplis de nourriture, de vêtements, et de tout ce qu’ils ont pu y entasser. «Nous agissons ainsi parce que nous avons faim! Nous n’avons rien, pas de travail. C’est pour ça que nous volons», dit une mère de famille d’une quarantaine d’années qui vit à proximité, avec la franchise de ceux qui n’ont rien à perdre.