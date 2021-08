Série d’été: les BD phares des auteurs genevois (6/8) – Entre Peeters et «Oleg», les frontières sont floues Vingt ans après «Pilules bleues», l’auteur genevois revient à l’autobiographie de manière décalée. Philippe Muri

«Oleg», extrait de la couverture. Ed. Atrabile

Franchement, on a hésité. À propos de Frederik Peeters, allait-on parler de «Pilules bleues», l’album qui l’a révélé en 2001, magnifique roman graphique évoquant le quotidien de l’auteur auprès de sa compagne et du fils de celle-ci, tous deux séropositifs? Presque trop évident. On a préféré un autre livre à forte pagination, qui n’est pas sans rapport avec le précédent best-seller. Vingt ans après «Pilules bleues», l’auteur genevois revient à l’autobiographie de manière décalée avec «Oleg» (Éd. Atrabile). En mêlant adroitement la réalité et la fiction, il se raconte dans ce récit en noir et blanc sorti début janvier.

«Passer au style indirect amène une mise à distance ironique» Frederik Peeters, auteur

Alliant humour, profondeur et gravité, il troque le «je» pour le «il», s’inventant un double pour mieux brouiller les pistes. «Passer au style indirect amène une mise à distance ironique», commentait l’intéressé au moment de la parution. Le pas de côté l’autorise à éluder des pans entiers de sa vie, tout en restant proche de la vérité. Comme lui, Oleg pratique la BD. Et la compagne de cet auteur de papier ressemble en plus mature à celle que Peeters côtoyait dans «Pilules bleues».

Vie quotidienne

En revanche, pas de trace du petit garçon, devenu aujourd’hui majeur, ni d’allusion au VIH. Une fille en pleine adolescence a fait son apparition. «Je parle d’autre chose… en étant conscient que je parle un peu finalement de la même chose.»«Oleg» constitue-t-il un reflet de l’univers actuel? L’avatar de l’auteur l’exprime en d’autres mots: «Il faut voir ça comme une tentative de raconter simplement une vie quotidienne. La vitesse du monde, le brouillard idéologique.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.