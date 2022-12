Dix événements à ne pas manquer – Entre neige et glace, 2023 est une année pleine d’espoirs Que faut-il attendre des sportifs helvétiques l’an prochain? Nos dix projections pour une nouvelle année riche en promesses. Et si un club romand devenait champion de hockey? Christian Maillard

Corinne Suter, Lara Gut-Behrami et l’équipe de Suisse de ski alpin sont attendus au sommet en 2023. KEYSTONE

Le vase jaune pour un club romand?

À chaque fois, c’est pareil. Quand il s’agit d’aller soulever le vilain vase jaune de champion de Suisse de hockey, les Welsches ne sont pas invités à la cérémonie. Quarante ans que ça dure! Depuis 1983 et le titre du HC Bienne, ce sont soit Lugano soit nos amis alémaniques de Berne, de Kloten, de Zurich, de Davos ou de Zoug qui ont droit au champagne et aux cigares. Et si c’était enfin le moment pour un club romand? Ge/Servette, actuellement en tête, est prêt à mettre la main dans le sacre lors des play-off, où tout peut arriver. Fribourg ou même le Lausanne HC ont aussi le droit d’y croire…