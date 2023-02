Élections genevoises – Entre Maudet et l’Élan radical, le divorce est consommé Le parti créé au moment de la démission de l’ancien ministre est déçu de l’évolution et de la condamnation de Pierre Maudet. La rupture est nette. Julien Culet

Après sa démission, Pierre Maudet avait pu compter sur le soutien de l’Élan radical. Il a désormais fondé son mouvement «Libertés et justice sociale». BASTIEN GALLAY

Pas «cocufié» mais déçu. C’est la position de l’Élan radical à propos de Pierre Maudet. Ce nouveau parti, résurgence de feu le Parti radical, avait soutenu corps et âme l’ancien ministre lorsqu’il s’était représenté au Conseil d’État en 2021, après avoir démissionné. Deux ans plus tard, alors que les Genevois sont appelés à renouveler leur Grand Conseil et leur gouvernement dans trois mois, la formation et son ancien protégé présentent tous deux des listes différentes.